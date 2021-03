Verdachte aangehouden na dodelijk steekincident

Door nog onbekende reden ontstond ’s ochtends een conflict tussen de twee mannen. Het is onduidelijk waar dit exact heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk stapte de 56-jarige man in zijn auto en reed weg. Zijn auto kwam daarna tot stilstand in de Van Voorstlaan. Hier werd hij in de auto zwaargewond aangetroffen. Hij was mogelijk tijdens het conflict verwond met een steekwapen. Hulpdiensten hebben geprobeerd het slachtoffer te helpen, maar hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie heeft de 36-jarige man aangehouden en meegenomen voor verhoor.



De recherche heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar mogelijke getuigen. Heeft u het conflict gezien? Heeft u een camera in de omgeving en mogelijk beeldmateriaal? Of heeft u andere informatie over dit incident? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.



Op dit moment zit de verdachte in alle beperkingen. Om die reden wordt nu geen verdere informatie gedeeld over het onderzoek en de verdachte.



2021062510