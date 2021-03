Ontploffing coronateststraat Bovenkarspel

Bovenkarspel - De politie is woensdagochtend om 06.55 uur gebeld door een beveiliger van de corona teststraat aan de Middenweg dat een ontploffing had plaatsgevonden. Hij had een harde knal gehoord en zag vervolgens dat meerdere ramen van het pand kapot waren gegaan. Verder lag buiten het pand een metalen cilinder die was ontploft. Bij het incident raakte niemand gewond.