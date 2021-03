Help ons relschoppers te herkennen!

Het onderzoek naar de rellen in Eindhoven is nog steeds in volle gang. De politie beschikt daarbij over zeer veel beelden. Een groot deel daarvan is door burgers zelf bij ons aangeleverd en daar zijn we heel blij mee. De komende tijd blijven we de hulp inroepen van het publiek om relschoppers te identificeren. Was je bij de rellen betrokken? En wil je voorkomen dat je in beeld komt? Meld je zelf dan bij de politie.