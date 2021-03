Bij ontmanteling hennepkwekerij vuurwapen en handgranaten aangetroffen

Alle apparatuur voor de productie van drugs uit de hennep en de aangetroffen hennepplanten en –toppen zijn in beslag genomen en vernietigd door de politie.

Tijdens het ontmantelen van de hennepkwekerij werd ook nog een bijzondere bijkomende vondst gedaan. De politie trof namelijk een vuurwapen en vier handgranaten aan. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) werd opgeroepen en heeft toen de handgranaten onschadelijk gemaakt. Het vuurwapen is in beslag genomen door de politie. Er wordt verder onderzoek gedaan naar het wapen en de handgranaten.



De 40-jarige Rotterdammer die de woning huurde is diezelfde avond aangehouden.



Wapenbezit kent alleen maar verliezers

Onschuldige slachtoffers, mensen die toevallig op de verkeerde plek op het verkeerde moment waren. Mensen die in een opwelling zijn vermoord om ogenschijnlijk niks. Als die daders geen wapen hadden gehad, hadden ze het ook niet kunnen gebruiken. Wapenbezit leidt tot wapengebruik. Wapenbezit kent alleen maar verliezers



(Vuur)wapens, levensgevaarlijk!

Het is levensgevaarlijk om een (vuur)wapen op zak te hebben, of met een nepvuurwapen de straat op te gaan. Wanneer de politie het vermoeden heeft van een vuurwapen, wordt geen enkel risico genomen. Wat er kan gebeuren? Klik op deze link.



Beloning voor tip vuurwapen

Als reactie op de vele schietpartijen in de openbare ruimte en om te voorkomen dat er slachtoffers vallen, heeft de hoofdofficier van justitie in Rotterdam een beloning uitgeloofd voor tips die leiden tot het vinden van vuurwapens. Wil je meer weten over deze tipgeldregeling? klik dan hier.