Man aangehouden na vondst verboden middelen in auto en bedrijf

Agenten van de Landelijke Eenheid hielden een auto staande in de Haarlemmermeer in verband met een routine controle voertuig. Na een doorzoeking in de auto vonden ze ruim 600 gram hasj. Daarop is besloten het bedrijf van de man te doorzoeken. In zijn pand vonden ze 9800 pillen amfetamine (harddrugs), 1,5 kilo hasj, 5,5 kilo hennep, 500 kilo wit poeder dat vaak gebruikt wordt bij de vervaardiging van harddrugs, een vuurwapen, 15 dozen met patronen en een stroomstootwapen.



Al deze goederen zijn in beslag genomen en de 47-jarige man uit Laren is aangehouden. Donderdag 25 maart is door de rechtbank besloten dat de verdachte 90 dagen langer in hechtenis moet blijven.