Politie zoekt grijze scooter na poging overval Almere

Op zaterdagavond probeerden twee mannen om bewoners van een woning aan de Sluis te overvallen. Dat mislukte. De mannen gingen er daarna vandoor. Van de mannen is bekend dat ze in het donker gekleed waren.

De politie vraagt iedereen die mogelijk belangrijke informatie heeft over de zaak zich te melden. Mogelijk hebben mensen gezien dat de verdachten tussen 20.30 uur en 21.00 hebben rondgehangen in de omgeving van de Sluis. In het bijzonder is de politie geïnteresseerd in een grijze scooter die mogelijk bij de poging overval is gebruikt. Als iemand meer weet over de overval of over dit voertuig dan vraagt de politie contact op te nemen. Dat kan via onderstaand formulier of via 0900-8844.