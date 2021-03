Drugshandel aangepakt

De politie stelde een onderzoek in naar de identiteit van de verdachten en hun handel in drugs.



Op woensdag 24 maart werd omstreeks 12.10 uur een 27-jarige Castricummer aangehouden. Aanvankelijk leek het alsof de man alleen wat zakjes marihuana bij zich had. Later bleek hij een zakje met ruim dertig gram speed of cocaïne in zijn onderbroek verborgen te hebben.

Even later, omstreeks 13.00 uur zag de politie een 51-jarige vrouw uit Purmerend staan wachten op parkeerterrein de Brink in Castricum. Hier stapte zij in een auto die aan was komen rijden. De auto reed vervolgens weg, maar kwam even later weer op het parkeerterrein terug. Mogelijk was hier sprake van een drugstransaktie en de vrouw werd aangehouden. Bij het aanleggen van de handboeien bleek zij twee bolletjes harddrugs (vermoedelijk cocaïne) in haar vuist te hebben.

De politie trof de auto in de omgeving van de Van Hoockerkenstraat. De bestuurder van de auto, een 22-jarige Heemskerker werd aangehouden. Omdat een van de ramen van de auto open stond, zocht de politie in de bosjes naast de auto. Hier werd een zakje met bolletjes drugs aangetroffen.