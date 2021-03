Motorrijder overleden na verkeersongeval

Meerdere hulpdiensten werden maandagavond rond 19.15 uur naar de N247 in Oudendijk gestuurd voor een ernstige aanrijding. Het slachtoffer, een 29-jarige man uit Zuiderwoude, is nog gereanimeerd maar is aan zijn verwondingen overleden. De weg werd tijdelijk afgesloten voor het onderzoek.

De verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. De familie van het slachtoffer is door de politie in kennis gesteld van het tragische ongeval en hebben zoals gebruikelijk een familiewijkagent toegewezen gekregen ter ondersteuning. Getuigen van het ongeval kunnen zich melden via 0900 8844.

2021062923