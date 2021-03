Dertien voortvluchtigen aangehouden door het EVA-Team

De meest in het oog springende aanhouding was van een 38-jarige Hagenaar die in België was veroordeeld tot 1650 dagen gevangenisstraf voor Opiumwet delicten en bedreiging. Hij werd 8 maart aangehouden in zijn auto in Den Haag. Ook hield het EVA-team op 9 maart een 46-jarige man uit Den Haag aan in Zoetermeer. Hij was eerder door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 90 dagen en het betalen van een geldbedrag van ruim 13.00 euro voor witwassen.



Op 18 maart werd een 32-jarige man aangehouden op zijn woonadres in Leiden. Hij moet nog een straf uitzitten van 180 dagen voor diefstal. Een 20-jarige Rotterdammer werd na onderzoek aangehouden op 23 maart in zijn woning in Rotterdam. Hij was veroordeeld tot 110 dagen gevangenisstraf voor diefstal en afpersing.