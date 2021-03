Drie verdachten aangehouden bij drugsactie

De politie startte een opsporingsonderzoek naar handel in verdovende middelen, nadat er meldingen bij de wijkagenten waren binnengekomen over drugsdeals rondom de Bouwhof in Zoetermeer. Uit dit onderzoek konden de verdachten geïdentificeerd worden. De verdachten zijn een 35-jarige en een 33-jarige man uit Zoetermeer en een 35-jarige man uit Benthuizen.

Ook doorzocht de politie drie woningen in Zoetermeer, een garagebox in Zoetermeer en een woning in Benthuizen. Hierbij werden speurhonden ingezet. Bij de doorzoekingen werden onder andere een hoeveelheid verdovende middelen en cash geld aangetroffen. Daarnaast werden er benodigdheden aangetroffen waarmee een hennepkwekerij kan worden gebouwd en werden er vier auto’s inbeslaggenomen.