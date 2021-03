Vier aanhoudingen in zaak overleden bewoner Oud Ade

Op dinsdagochtend 29 december 2020 kreeg de politie rond 05.50 uur een melding dat er in deze woning een overval plaats vond. Daarop zijn agenten de woning binnengegaan. In de woning werd het slachtoffer, de 66-jarige bewoner, dood aangetroffen. Vanaf dat moment deed een Team Grootschalige Opsporing onder leiding van een officier van justitie uitgebreid onderzoek naar het overlijden van de man.



Aanhoudingen in Frankrijk en Nederland

Na een uitgebreid recherche onderzoek in de afgelopen maanden en de samenwerking met de Franse autoriteiten zijn dinsdagochtend 30 maart drie Fransen van 48, 31 en 23 jaar oud in Frankrijk aangehouden. In Leiden werd op dezelfde dag een 38-jarige vrouw aangehouden. Alle vier worden zij verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 66-jarige man uit Oud Ade.