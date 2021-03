Hennep in beslag genomen, Belg aangehouden

De agent, die op een dienstfiets door de wijk aan het surveilleren was, zag op maandagmiddag 29 maart twee mannen die in een tuin stonden. Bij het zien van de diender leken ze zich wat zenuwachtig te gedragen. De agent besloot het duo aan te spreken. Ze hingen een onsamenhangend verhaal aan hem op en een van de mannen, de Belg, leek nerveus. Op de schutting van de tuin lag een plastic zak met daarin vermoedelijk hennep. De zak zou van de Belg zijn. De man is aangehouden en de drugs zijn in beslag genomen. Na verhoor is de verdachte in vrijheid gesteld.