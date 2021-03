Patsergedrag komt verdachte duur te staan

De 28- jarige verdachte bleek bij een eveneens 28- jarige man in Kloosterzande te verblijven. De politie viel deze woning vandaag in de vroege ochtend binnen. De aanhouding werd verricht door een ondersteuningsgroep van de politie. Bij de doorzoeking werden een geldhond en een drugshond ingezet. De geldhond vond meer dan 50.000 euro aan contant geld. Ook werden in de woning een hoeveelheid hennep en dure merkkleding in beslaggenomen. De 28-jarige bewoner aangehouden.