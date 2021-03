Twee aanhoudingen in onderzoek beroving auto

Het slachtoffer werd op dinsdagavond 12 januari 2021 tijdens een zakelijke afspraak beroofd van zijn auto. Hij parkeerde die avond zijn witte Volkswagen Polo en stapte uit. Er stond een man, maar dat was niet degene met wie hij daar had afgesproken. Vervolgens kwam een tweede man zijn kant op. Deze man bedreigde hem met een zwartkleurig vuurwapen en sloeg hem daarmee op het hoofd. Het slachtoffer rende daarop weg. De twee mannen stapten in zijn auto en reden ermee weg. Het gestolen voertuig werd een dag later onbeheerd teruggevonden in de wijk Westerpark. Direct werd er een onderzoek gestart. Tijdens dit onderzoek kwamen de twee verdachten in beeld. Zij zitten vast voor verder onderzoek.