Man gewond bij steekincident Broekhuizenvorst

Omstreeks 01.37u kreeg de politie een melding van een steekincident aan de Blitterwijckseweg in Broekhuizenvorst. Na een onderlinge confrontatie vluchtte de verdachte te voet. De politie stelt een onderzoek in en is op zoek naar de verdachte.



Signalement

De verdachte is een man van ongeveer 25 jaar oud, 1.70 meter lang, blank, heeft kort donker haar en droeg een grijze hoodie.



Tips

Heeft u iets gezien of gehoord dat de politie kan helpen in het onderzoek? Neem dan contact met ons op via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.