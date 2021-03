Lichaam aangetroffen van vermiste man (64) uit Leeuwarden

Leeuwarden - Het lichaam dat woensdagochtend 31 maart 2021 levenloos werd aangetroffen in het water aan de Snekertrekweg in Leeuwarden, is van een 64-jarige man uit Leeuwarden. Hij was sinds 28 februari vermist. Er is na onderzoek vastgesteld dat hij niet door een misdrijf om het leven is gekomen.