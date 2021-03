Bouw Meldkamer Oost-Nederland van start

Met het heien van de fundering zijn de eerste fysieke bouwwerkzaamheden van het nieuwe pand gestart. Daarna worden de ondergrondse leidingen gemaakt en de funderingsbalken gestort. Vervolgens bouwt de aannemer tot en met de zomer aan de hoofdconstructie, die wordt opgebouwd uit een staalconstructie.

Volgens de planning is het gebouw in mei 2022 gereed, waarna alle telefonie en ICT geïnstalleerd wordt. Naar verwachting is eind 2022 is de nieuwe meldkamer volledig operationeel en wordt het eerste 112-telefoontje aangenomen.