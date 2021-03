Verboden hesjes motorclub inbeslaggenomen

Ingevolge de algemene plaatselijke verordening van de gemeente Haarlem is het verboden deze kleding te dragen: Het is verboden op openbare plaatsen zichtbaar kleding en goederen te dragen, die uiterlijke kenmerken vertonen - of daarmee sterke gelijkenis hebben - van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel in strijd met de openbare orde.

De politie heeft de groep nabij NS station Haarlem Spaarnwoude aangesproken en aangezegd de gewraakte kleding in beslag te willen nemen, opdat de groep daarna hun weg direct kon vervolgen. De mannen, veertien in getal, wilden hier niet aan meewerken. De verdachten zijn hierop allen aangehouden. De kleding is aan het bureau alsnog inbeslaggenomen. De verdachten krijgen een bekeuring.

2021064058