Help misdrijven oplossen, kijk Bureau Rijnmond

Geldezels, Vriend In Nood fraude, nep-bankmedewerkers,……allemaal zaken die veel slachtoffers eisen. Deze week is er een preventie-campagne mbt dit onderwerp en ook Bureau Rijnmond zal hier aandacht aan besteden. Daarnaast zullen twee verdachten van oplichtingszaken in Terneuzen en Middelburg worden getoond die met de pas van oudere slachtoffers pinnen in Rotterdam. Het is de eerste keer dat de politie in Zeeland beelden van verdachten toont in Bureau Rijnmond, maar het zal zeker niet de laatste keer zijn. Ook volgende week zullen beelden van ‘Zeeuwse zaken’ in Bureau Rijnmond te zien zijn.