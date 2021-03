Jongen aangehouden na steekpartij

De verdachte ging er na het incident vandoor, maar heeft zich rond 20.15 uur op het politiebureau van Middelburg gemeld. Hij is ingesloten voor verder onderzoek. Kort na het incident werd ook een 13-jarige Middelburger aangehouden aan de Kanaalweg. Hij is na verhoor in vrijheid gesteld. Zijn rol bij het incident wordt nog onderzocht. Op de Kanaalweg werd ook een 18-jarige Vlissinger aangehouden, hij zou de 13-jarige jongen daar hebben mishandeld. Het slachtoffer moest zich door ambulancepersoneel laten behandelen en is overgebracht naar het ziekenhuis. Ze heeft aangifte gedaan. Het onderzoek naar de zaak loopt.