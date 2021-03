Man doodgeschoten op de Alexander Dumaslaan

De recherche is een groot onderzoek gestart en is op dit moment nog volop bezig op de plaats delict. Forensische Opsporing is bezig met het veilig stellen van sporen. De recherche komt graag in contact met een ieder die, voorafgaand aan de beschieting, wellicht iets opvallends heeft gezien of gehoord. Daarnaast ontvangt het team graag camerabeelden van beveiligingscamera’s of dashcams in voertuigen. Ook als u andere informatie heeft laat het dan weten. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Of maak gebruik van onderstaande tipformulier.