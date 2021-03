Ruim 4000 hennepstekken in woning Zevenaar

In het onderzoek is de politie de hennepstekkerij uiteindelijk na positieve warmtemetingen op het spoor gekomen. Naast de hennepstekken werden er ook verschillende goederen ten behoeve van de hennepteelt aangetroffen.

Alles is in beslag genomen en de hennepstekken zullen worden vernietigd. Heb je zelf het vermoeden van hennepteelt in je directe omgeving? Meld dit via 0900-8844 of volledig anoniem via 0800-7000.

^SV 2021075659