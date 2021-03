Politie onderzoekt ramkraak en zoekt getuigen

Meerdere goederen zijn uit de winkel gehaald. Daarna reed een auto weg. Een getuige noteerde het kenteken van de vluchtauto en gaf dit door aan de meldkamer van de politie. Na een zoekactie in de omgeving trof de politie uiteindelijk de auto aan op de Beethovenlaan. De auto is weggetakeld voor verder onderzoek.



De recherche doet onderzoek naar de ramkraak en verzoekt getuigen zich te melden via 0900 – 8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 -7000.