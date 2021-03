Jongeman in cel wegens vermoedelijk drugsbezit en rijden in gestolen auto

De agenten zijn vervolgens de route gaan onderzoeken die de jongeman had gelopen. Ze troffen onder een geparkeerde auto een pet en een tasje aan. De pet was soortgelijk als die de bestuurder van de Duitse auto had opgehad toen hij wegrende. In het tasje zaten verpakkingen met (vermoedelijk) harddrugs. Die zijn in beslag genomen voor onderzoek.

Ook de auto werd door de agenten in beslag genomen. Deze bleek van diefstal afkomstig te zijn. De politie onderzoekt de zaak. De verdachte, een 17-jarige jongen uit Roosendaal, wordt vrijdag verder gehoord door rechercheurs. Hij krijgt sowieso een bekeuring voor het overtreden van de geldende avondklok.