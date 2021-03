Verdachten woninginbraak aangehouden dankzij alerte burgers

De woninginbraak vond dinsdagavond 2 maart plaats aan de Steinhartstraat in Sweikhuizen. De betreffende woning was voorzien van een bewakingscamera. Beelden van die inbraak werden door de slachtoffers veiliggesteld en aan de politie aangereikt ten behoeve van het onderzoek.

Oplettende burgers

Al snel bleek dat de twee betreffende verdachten op meerdere plaatsen gezien waren en verdacht gedrag vertoonden. Dit werd door diverse burgers opgemerkt. Beelden van de personen en hun voertuig werden vastgelegd en gedeeld op Buurtpreventie WhatsAppgroepen.

Meerdere inbraken

Toen het in beide gevallen om dezelfde personen leek te gaan, kwam de politie met nader onderzoek al snel tot de identiteit van de verdachten. Beide verdachten, een 21-jarige man uit Sittard en een 29-jarige man uit Beek, zijn vrijdagochtend aangehouden op verdenking van de woninginbraak in Sweikhuizen. Hun betrokkenheid bij andere inbraken wordt niet uitgesloten en is op dit moment onderwerp van onderzoek. De politie dankt de betrokken burgers voor hun alertheid!

Camera in Beeld

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera’s. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt. Meer informatie over ‘Camera in Beeld’ lees je hier.