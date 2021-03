Drugs via postpakketten: Verdachten in bewaring

De in de pakketten aangetroffen verdovende middelen zijn MDMA, crystal meth, en LSD zegels. Dit zijn verboden verdovende middelen want ze staan op lijst I van de Opiumwet. Daarnaast is in een groot aantal pakketten de stof ketamine aangetroffen. Dat is een geregistreerd geneesmiddel waarvan het ongecontroleerde bezit, de handel in en het vervoer ervan eveneens verboden zijn.

In totaal zijn er 75 kilo MDMA, 4000 LSD zegels, 15 kilo crystal meth en 70 kilo ketamine in postpakketen in beslag genomen.