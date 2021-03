Gevaarlijke automobilist van de weg gehaald

Hij was onder invloed van alcohol en vermoedelijk ook drugs. Zijn rijbewijs bleek niet meer geldig te zijn. De auto waarin hij reed had aan de voorzijde zware schade. Medewerkers van Rijkswaterstaat hebben na een zoektocht op de A-59 een beschadigd ANWB-bord aangetroffen. Op de plaats van de aanrijding lagen stukken plastic die overeenkomen met de auto van de verdachte. Rijkswaterstaat doet aangifte van verlaten plaats ongeval. De politie doet een mededeling aan het CBR over het rijgedrag van de Tilburger. De auto is total loss.