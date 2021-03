Groepje jongeren pleegt vernielingen

Volgens de getuigen zou er met kliko’s gegooid zijn en zou het groepje tegen auto’s hebben geschopt. Het is nog niet bekend of er ook schade is ontstaan, de politie stelt een onderzoek in. Eventuele gedupeerden kunnen aangifte doen.

Door de getuigen werden signalementen van de jongens in het groepje doorgegeven. Op basis van die signalementen werden op de Statenlaan en op het Groene Woud drie verdachten aangehouden. Het betreffen allen inwoners van Middelburg. Het gaat om een jongen van 18, een van 21 en een van 22 jaar oud. Zij zijn overgebracht naar een politiecellencomplex en worden daar zaterdag gehoord.

In hun verklaringen spraken de getuigen over meer dan drie jongens, dus meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.