Jongen geeft zich uit voor politieman

De betreffende jongeman, een 19-jarige inwoner van de gemeente Steenbergen, was klemgereden door omstanders. Hij liet de auto waarin hij reed achter in de Willem Alexanderstraat in Oud Gastel en was er vandoor gerend. Even later kwam hij weer terug bij de auto en werd hij door de getuigen overgedragen aan de politie. Door de getuigen werd verklaard dat de jongen zijn spullen vermoedelijk ergens op zijn vluchtroute had weggegooid. Een hondengeleider werd opgeroepen om met zijn hond te gaan zoeken naar de weggegooide spullen.

De hond had al snel een geurspoor en in een bosje werd het valse legitimatiebewijs aangetroffen.

De verdachte is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar heeft hij een verklaring afgelegd ten overstaan van rechercheurs. Na dit verhoor mocht de jongeman ’s avonds tegen tien uur weer huiswaarts keren. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. De politiemensen hebben getuigenverklaringen opgenomen van de mensen aan wie de jongen zich had uitgegeven voor politiemedewerker.