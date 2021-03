Tilburgse aangehouden voor bedreiging met mes

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Ze vertelde dat ze vannacht met haar man in het appartement van haar moeder sliep. Ze hadden geruild omdat er de laatste dagen daar veel overlast werd veroorzaakt en ze haar moeder een rustige nacht gunde. Rond 08.30 uur werd ze wakker van harde bonzen op het slaapkamerraam. Ze keek even later naar buiten en zag de buurvrouw voor het complex in een auto zitten. Aangeefster rende naar buiten om verhaal te halen omdat ze haar van de overlast verdenkt. Vervolgens werd ze door die buurvrouw, die uitgestapt was, met een groot vleesmes bedreigd, daarbij roepend “Ik steek je kapot”. Uiteindelijk reed de verdachte weg in haar auto waarna ze door de politie werd aangehouden. Ze krijgt niet alleen een proces-verbaal voor bedreiging maar ook voor het besturen van een auto terwijl de rijbevoegdheid haar door de rechter ontzegd is.