Politie onderzoekt mogelijk steekincident

De vrouw heeft een steekwond opgelopen. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd in de woning en hoe de vrouw gewond is geraakt. Het slachtoffer is verzorgd in het ziekenhuis en kon daarna weer naar huis.

In en rondom de woning wordt forensisch onderzoek gedaan. Daarnaast zijn we een buurtonderzoek gestart. We komen graag met mensen in contact die mogelijk iets bijzonders gezien of gehoord hebben omstreeks 03.00 uur rondom de Lyts Blijema. Wellicht zijn er camerabeelden in die buurt? Heeft u deze of anderszijds informatie voor de politie? Laat het ons weten via 0900-8844 of via onze website https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.