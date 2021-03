Inbreker overlopen

Een paar uur later, rond 15.05 uur, zagen surveillerende agenten de betreffende man in de Grenulaan lopen. Hij is aangehouden op verdenking van insluiping in de woning. De man had drugs bij zich op het moment dat hij werd aangehouden. In een tas zaten 465 gram hasj en 635 gram henneptoppen. De drugs zijn in beslag genomen door de politie.

De aangehouden verdachte is gehoord in een politiecellencomplex. Hij zit nog vast omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Zondag wordt de man verder gehoord.