Meisje beroofd in Vredehoftunneltje, getuigen gezocht

Van de beroving is een burgernetbericht uitgegaan met het volgende signalement: 1 verdachte jongen van ongeveer 18 jaar oud, 1.80 meter, donker getint en kroes haar, gekleed in een rood trainingspak van het merk Nike. De tweede jongen was ongeveer 16 jaar oud, 1.70 meter, donker getint, gekleed in een blauwe Adidas trui en zwarte broek van hetzelfde merk, en witte sportschoenen van het merk Nike. Na de beroving rende de man in het rode pak richting de Vredehofstraat en de man in de blauwe trui in de richting van het Risdammerhoutpark.

De pizzabezorgster heeft aangifte gedaan. Haar is slachtofferhulp aangeboden. De politie heeft na de melding een onderzoek ingesteld in de omgeving en roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op weten wie bij de beroving betrokken is dan horen wij dat graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via DIT FORMULIER onder vermelding van 2021047211.