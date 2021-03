Vernielingen aan meerdere auto’s; getuigen gezocht

Naar aanleiding van verschillende meldingen van lek gestoken banden in de buurt van de Schoolstraat is de politie een onderzoek gestart. De daders zouden mogelijk twee jongemannen zijn van ongeveer 17 jaar oud met een blanke huidskleur. Beiden waren ongeveer 1.80 meter lang. Eén verdachte droeg een zwarte jas en broek, witte sneakers en een zwarte rugtas met reflecterende strepen over de hele tas. De andere verdachte droeg een rode jas met zwarte accenten, een zwarte broek en ook witte sneakers.



Heeft u de mogelijke verdachten in de omgeving gezien? Of heeft u meer informatie over deze personen? Laat het ons weten. Bent u zelf ook slachtoffer geworden en heeft u nog geen aangifte gedaan? Doe dat dan alsnog. U kunt aangifte doen via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen of bellen met 0900-8844 voor een afspraak.



2021047210