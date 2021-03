Bankhelpdeskfraude in Team West

Bankhelpdeskfraude - Den Haag

Op vrijdag 18 december 2020 krijgt een bewoner aan de Arabislaan in Den Haag een telefoontje van een zogenaamde medewerker van een bank. Deze vertelt dat er vanwege fraude door een andere medewerker iemand van de bank langs komt. Korte tijd later meldt zich inderdaad iemand die zegt van de bank te zijn. De bewoner – een man op leeftijd - moet zijn pinpas en bijbehorende code geven. Met deze pinpas wordt bij een geldautomaat op het Savornin Lohmanplein in Den Haag een groot bedrag gepind. In de uitzending tonen we camerabeelden van de pinner.



Diefstal personenauto - Delfgauw

Op vrijdag 8 januari rond 04.00 uur is vanaf de oprit voor een woning aan de Azijnmakerstraat in Delfgauw een grijze personenauto van het merk Mazda, type CX-5 weggenomen. In de uitzending tonen we camerabeelden waarop de drie mannen die de auto hebben gestolen te zien zijn.



Bankhelpdeskfraude - Diepenveen

Op zaterdag 5 december 2020 wordt een bewoner uit Diepenveen opgebeld door een zogenaamde bankmedewerker met de mededeling dat er fraude zou zijn gepleegd. De bewoner maakt vervolgens een groot bedrag over naar verschillende rekeningen. Bij geldautomaten in Almere en op de Goeveneurlaan in Den Haag worden deze bedragen opgenomen. In de uitzending laten we camerabeelden van de pinners zien.



Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag 10 maart wordt Team West nog een aantal keer herhaald.