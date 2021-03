Hardlopende vrouw in rug gestoken

Het steekincident vond gistermiddag rond kwart over vier plaats in de Marterstraat in Eindhoven. We hebben hiervoor nog niemand kunnen aanhouden. We willen graag weten wat er precies gebeurd is. Mocht je iets hebben gezien dat bij dit onderzoek kan helpen, dan horen wij dat graag. Getuigen kunnen zich melden op 0900-8844. Anoniem 0800-7000.