Nieuwe klap voor georganiseerde misdaad

Bij een reeks politieacties, ook in samenwerking met de FIOD, zijn vandaag in heel het land dertig aanhoudingen verricht en 75 woningen en kantoren doorzocht. Daarbij is onder meer beslag gelegd op 28 vuurwapens in Rotterdam.

Eerder al leidde het onderzoek Argus tot de onderschepping van grote hoeveelheden harddrugs. Het gaat om internationale inbeslagnames van duizenden kilo’s cocaïne, heroïne, hasj. Daarnaast zijn er meerdere wapens in beslag genomen en drugslabs ontdekt en ontmanteld en zijn miljoenen euro’s in beslag genomen. Bij de eerdere acties zijn in Nederland 43 verdachten aangehouden. Ook in België zijn vandaag op grote schaal aanhoudingen verricht en huiszoekingen gedaan.