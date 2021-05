Drie mannen aangehouden na zware mishandeling

Rond 03.50 uur kregen agenten een melding dat er een jongen op de Burgemeester van der Hoevenlaan na een ruzie tegen de grond was geslagen. Agenten troffen het slachtoffer bloedend aan. De melder vertelde dat hij en zijn drie vrienden in eerste instantie lastig waren gevallen door drie onbekende mannen. Kort daarna vond de mishandeling plaats. Ook probeerden deze drie mannen nog een jas van een van de vier mannen weg te nemen. De melder vertelde verder dat de drie mannen waren weggereden in een zwartkleurige Volkswagen.

Hierop is een surveillance-eenheid in de buurt gaan zoeken. Enige tijd later zagen agenten op de Middelgeestlaan in Voorschoten de Volkswagen rijden. De drie inzittenden, mannen van 17, 18 en 19- jaar oud uit Den Haag werden daarop aangehouden. In het voertuig werden meerdere steekwapens aangetroffen. De drie verdachten zitten nog steeds vast en worden gehoord.