Drie tieners aangehouden met messen en een vuurwapen in Rotterdam

Medewerkers van de gemeente zagen een groep jongeren die zich verdacht ophielden. Cameratoezicht kreeg de groep ook in het vizier en besloten is de jongeren aan te spreken op de Aert van Nesstraat. Agenten kregen hierbij ondersteuning van agenten van Team Parate Eenheid. En dat bleek niet onnodig. Bij het zien van agenten ging de groep uiteen. Tevergeefs, mede ook dankzij aan de aanwijzingen van de medewerkers van cameratoezicht zijn meerdere jongens gecontroleerd. In totaal zijn in de omgeving drie jongens aangehouden. Een 14-jarige jongen uit Schiedam had een vuurwapen bij zich. Een 15 en 17-jarige jongen uit Rotterdam liepen beiden met een mes op zak. De 14-jarige jongen zit nog vast. De messen en het vuurwapen zijn in beslag genomen.



Wapenbezit ken alleen maar verliezers

Onschuldige slachtoffers, mensen die toevallig op de verkeerde plek op het verkeerde moment waren. Mensen die in een opwelling om het leven kwamen ogenschijnlijk om niets. Als je geen wapen op zak had gehad, had je deze ook niet kunnen gebruiken. Wapenbezit kent echt alleen maar verliezers.



Beloning voor tip vuurwapen

Ken je iemand die een wapen heeft? Meld het dan. Tips die leiden tot het vinden van een vuurwapen levert een beloning op van 750,00 euro,. zie https://www.politie.nl/nieuws/2019/september/19/07-rotterdamse-beloning-voor-melden-vuurwapen.html