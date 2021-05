Politie onderzoekt kogelgat in deur

Tussen 04.00 en 04.30 uur hoorde een getuige een knal, mogelijk is er rond dat tijdstip op het huis geschoten. De politie zoekt nu getuigen. Hebt u afgelopen nacht in Velddriel iets opvallends gezien of gehoord? Of woont u in Velddriel en hebt u camerabeelden waarop tussen 03.00 en 05.00 uur iets opvallends is te zien? Neem dan contact op via 0900-8844. Wilt u anoniem blijven? Bel dan 0800-7000.

In de afgelopen week werd er ook in Hedel en Kerkdriel op een woning geschoten. Daarom doet de politie een oproep om ’s nachts extra alert te zijn in de Bommelerwaard. Rijdt u ’s nachts rond en ziet u een auto die er verdacht uit ziet? Of ziet u ’s nachts mensen die zich verdacht gedragen? Schroom niet en bel de politie. Ook bij verdachte situaties mag u 112 bellen.

Of deze beschietingen te maken heeft met eerder incidenten rond een fruitbedrijf in de regio kan de politie nog niet zeggen, het onderzoek moet daar antwoord op geven.