Gewapende woningoverval Boskoop, politie zoekt getuigen

Rond 4 uur drongen meerdere gewapende mannen de woning in aan de Boezemlaan en bedreigden hen met een wapen. Een van de overvallers ging er op een fiets in onbekende richting vandoor.

Verder is van de overvallers bekend dat ze mogelijk rond 20- jaar oud zijn en capuchons op hadden.

Getuigenoproep

Heeft u iets gehoord of gezien van deze woningoverval? Heeft u gezien hoe de overvallers bij de woning kwamen of hoe ze zijn gevlucht? Beschikt u camerabeelden of heeft u andere informatie die kan bijdragen in het onderzoek? Dan komt het rechercheteam graag met u in contact. Bel de politie via de opsporingstiplijn 0800-6070. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.