Schade aan woning door ontploffing, politie zoekt getuigen

Rond 01.45 uur schrokken de bewoners van een woning aan de Piet Boendermakerweg wakker door een enorme knal. Door de knal raakte de voordeur van de woning beschadigd. Niemand raakte bij de ontploffing gewond. De politie startte direct het onderzoek op. Er vindt naast buurtonderzoek ook forensisch onderzoek plaats. Het sporenonderzoek moet duidelijk worden wat de ontploffing heeft veroorzaakt. Het vermoeden bestaat dat het gaat om vuurwerk. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en wordt slachtofferhulp aangeboden.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben rond 01.45 uur in de omgeving van de Piet Boendermakerweg. Of heeft u andere informatie over dit onderzoek? De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer: 2021094734. Neem dan contact op de politie via 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

2021094734