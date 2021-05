Vlaardinger met fles drank achter het stuur aangehouden

Kwart voor zes dinsdagavond meldde een getuige dat een man in de auto achter het stuur zit met een fles drank. Agenten willen poolshoogte nemen, maar de bestuurder gaat er gelijk vandoor. De agenten rijden achter hem aan en geven hem een stopteken, maar de bestuurder negeert dit en haalt de wildste capriolen uit. Dan rijdt dit gevaar op de weg een ogenschijnlijk doodlopend straatje in. Daar zet hij zijn auto in zijn achteruit en tikt de politieauto aan. Eén van de agenten schiet dan de band van zijn auto lek. Desondanks gaat de auto weer in zijn vooruit en dan blijkt het paaltje dat de straat afsluit een 'klappaaltje' te zijn en de bestuurder gaat er weer vandoor. Even verderop, op de Westhavenkade, weet een motoragent de bestuurder alsnog te stoppen en aan te houden. In de auto lag inderdaad de fles drank evenals een groot mes en de man reed zonder rijbewijs. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed en het veroorzaken van gevaar op de weg.