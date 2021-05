Forse rijstijl leidt tot aantreffen drugs

Beverwijk - Een 30-jarige man wekte in de nacht van dinsdag op woensdag de aandacht van een politieman in Beverwijk door zijn forse rijstijl. Hij reed snel over de Beneluxlaan en de politie wilde hem controleren. De man trachtte aan de controle te ontkomen maar na een korte achtervolging is hij achterhaald en bracht hij zijn voertuig tot stilstand.