Man aangehouden voor drugsbezit

In de auto van de man werden enkele kilo softdrugs aangetroffen, en 500 gram harddrugs. De drugs zijn inbeslaggenomen, worden nader onderzocht en daarna vernietigd. De verdachte, een 34-jarige man verblijvend in Rotterdam, had ook nog 1200 euro aan vals geld in zijn auto. Ook dit krijgt de verdachte niet meer terug.

De politie Noord-Holland stelt een nader onderzoek in. De verdachte is ingesloten.

2021095698