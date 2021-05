Drie minderjarigen aangehouden na reeks gewelddadige berovingen in Rotterdam Zuid

In Beverwaard vonden de afgelopen twee maanden meerdere gewelddadige overvallen plaats. Afgelopen weekend escaleerde dit op de Persoonshaven en Houdringeweg zo erg dat er zelfs bij geschoten werd. Er raakte gelukkig niemand gewond maar er waren wel kinderen buiten aan het spelen toen dit gebeurde. Bij beide incidenten vluchtte meerdere verdachten. Goede samenwerking tussen het Regionale Team Overvallen, verschillende basisteams van district Zuid en de district-recherche leidde tot de aanhouding van de drie jonge Rotterdammers van 15 en 16 jaar. De politie hield ze vanmorgen aan in hun ouderlijk huis. Meerdere woningen werden doorzocht en daarbij werden twee vuurwapens, een machete, een groot geld bedrag en vermoedelijk buitgemaakte goederen aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek naar de zaak en sluit hierbij meerdere aanhoudingen niet uit.

Getuige of meer info?

De politie kan in dit onderzoek de hulp van getuigen goed gebruiken. Was u getuige van een dergelijke beroving of heeft u meer informatie die u nog niet met de politie gedeeld heeft, neemt u dan alstublieft contact op via onderstaand tipformulier of via 0900-8844. Anoniem kan natuurlijk ook door te bellen met 0800-7000 of via Meld Misdaad Anoniem. Ook wanneer u over beelden beschikt van de omgeving Houdringeweg en Eijsenstraat komt de polite graag met u in contact. Bij de politie is bekend dat slachtoffers van misdrijven zich niet altijd melden. Herkent u dit en/of bent u zelf onlangs slachtoffer geworden van een misdrijf en heeft u dit niet gemeld? Dan is de politie wellicht op zoek naar u.