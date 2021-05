Man aangehouden voor bedreiging

Woensdagmiddag belde een 30-jarige man uit Oost-Souburg drie keer met de politie via 0900-8844. Hij wilde aangifte doen tegen een maatschappelijke instelling die hem geestelijk mishandeld zou hebben. Tijdens de gesprekken met de politiecentralisten werd hij verbaal agressief en uitte bedreigingen in de richting van een medewerkster van die maatschappelijke instelling. Hij riep dat hij een mes had en dat hij die vrouw zou vermoorden. Bij navraag bij het kantoor van die medewerkster bleek dat hij daar ook al met dreigende taal had gebeld. Hierop zijn agenten naar de woning gegaan van de verdachte. Ook tegen de dienders uitte hij dezelfde ernstige bedreigingen in de richting van de maatschappelijk medewerkster. Hierop is hij aangehouden. Het beoogde slachtoffer doet aangifte.