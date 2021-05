Politie houdt drie minderjarige verdachten van beroving vrouw aan

De vrouw was tijdens de beroving in het gezelschap van twee kleinkinderen. Zowel de vrouw als de kinderen kwamen door het incident ten val.

In het onderzoek naar deze zaak vroegen wij het publiek gisteren om hulp en hebben we van diverse mensen hulp gekregen. Mede daardoor konden we woensdag deze verdachten aanhouden. De politie zet het onderzoek vandaag voort.