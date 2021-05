Getuigen gezocht van mishandeling

Begin van de avond kreeg de politie een melding binnen over een aantal personen die aan het vechten waren op het station. Aanrijdend zagen agenten bij de Keern de gewonde man lopen. Deze gaf aan mishandeld te zijn door een groep van ongeveer tien jongemannen op de kruising van de Veeweg met de Stationsweg. De agenten hebben nog naar de groep uitgekeken, maar niet meer aangetroffen. Er is een onderzoek ingesteld.



Voor het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen van de incidenten. De twee meldingen zou mogelijk met elkaar te maken kunnen hebben. Bent u aan het begin van de avond getuige geweest van een vechtpartij op het station van Hoorn of bij de kruising van de Veeweg? Heeft u de groep jongemannen gezien in de omgeving van het station? Of heeft u beeldmateriaal van één of beide incidenten? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.



2021096900