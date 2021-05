Verdachte van poging inbraak aangehouden

Omstreeks 12.30 uur meldde een buurtbewoner dat hij glasgerinkel had gehoord. De man was op onderzoek uitgegaan en trof in de achtertuin bij een woning een man aan. Het raam in de achterdeur bleek kapot te zijn. Bij het zien van de melder ging de verdachte er vandoor. Doordat de melder direct de politie belde en ook een goed signalement kon geven, wist de politie de verdachte snel in de directe omgeving aan te houden.

Voor zover bekend is er niet gestolen. De politie stelt een nader onderzoek in.

2021096659